'Saraçhane' Yargılamaları Başladı... Gazetecilerin Dosyası Ayrıldı

Saraçhane'de eylemlerine katılarak "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" gerekçesiyle tutuklanan gazetecilerin ve öğrencilerin duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Üniversite öğrencileri ve eylemler süresince tutuklanan öğrencilerin yakınları adliye önünde bir araya geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınırken adliyeye girişler kapatıldı. Çağlayan metrobüs durağına geçmek isteyen vatandaşlar Okmeydanı Hastane durağına yönlendirildi.

Çevik kuvvet ekipleri adliyeye girmek isteyen avukatlardan kimlik kontrolü yaptı. Duruşması olanlar ise listelerden kontrol edildi.

BİR GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Saat 10.30'da kimlik kontrollerinin ardından duruşma başlarken adliye önünde de gençler kısa bir basın açıklaması yaptı. Üniversite öğrencileri adliyeye girmek isteyen bir gencin gözaltına alındığını duyurdu.

62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada 90; 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada 99 olmak üzere toplam 189 kişi yargılanıyor.

24 Mart'ta tutuklandıktan sonra 27 Mart'ta tahliye edilen 8 gazeteci de bugün hakim karşısında.

GAZETECİLERİN DOSYASI AYRILDI

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 90 kişi arasında yer alan gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman'ın dosyası ileri bir tarihte görülmek üzere ayrıldı.

65. ASLİYE'DEKİ DAVA ERTELENDİ

65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 90 kişinin duruşması ertelendi.