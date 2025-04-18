Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ortaören mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

6 Şubat 2023 tarihindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş aradan geçen 2 yıla rağmen halen sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ortaören mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 11.45'te gerçekleşti. Depremin derinliği 5.2 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise henüz bir veri bildirmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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