Malatya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.53'te yaşanan depremin merkezi Akçadağ olurken, derinliği 13.4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2025-04-17
Saat:13:53:49 TSİ
Enlem:38.30222 N
Boylam:37.76389 E
Derinlik:13.4 km
Detay:https://t.co/of8ev4YTQC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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