Küçük Kız Ölümden Kıl Payı Kurtuldu! O Anlar Kamerada

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya savrularak yaralandı. Yeni Mahalle’de yaşanan kazada, Ahmet P. yönetimindeki 31 APA 993 plakalı motosiklet, 20 ALY 809 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada okuldan dönen küçük bir kız çarpışmanın hemen önünde durarak ölümden kıl payı kurtuldu; olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet P. ve yolcusu Şehmus D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA