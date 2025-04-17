CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' Davası Ertelendi! Yeni Tarih Ne Zaman?

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ında aralarında olduğu bazı delegeler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirmişti. CHP'nin söz konusu iddialara karşı savunmasını mahkemeye ilettiği bildirilmişti.

26 MAYIS'A ERTELENDİ

İlk duruşması bugün görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Dava 26 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’a ertelendi.

CHP GENEL MERKEZ AVUKATI İFADE VERMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

'SAYIMI TAKİP ETTİ'

Çağlayan ifadesinde şunları söylemişti: Oyları ben saymadığım gibi, oy sayımı esnasında herhangi bir görev ve inisiyatifim de olamaz. Seçim kurulunca oluşturulan sandık kurulları oyları sayarken, her iki genel başkan adayının da gözlemecileri sandık başında bulunmuştur. Aynı zamanda oyların sayım dökümü açık yapıldığından, oy kullanan delegeler de sandık başında sayımı takip etmiştir. Bu esnada herhangi bir adaya verilmiş olan oyun geçersiz sayılması için herhangi bir müdahale ya da telkinde bulunmam halinde, orada bulunan aday gözlemcileri ve taraflar da mutlaka müdahalede bulunurdu.

'BUNU BİLMEM HUKUKEN İMKANSIZ'

Diğer yandan sayım döküm esnasında sandık başlarına da hiç gitmedim. Kimse beni sandık başında gördüğünü de iddia etmemiştir. Bana herhangi bir oyun geçersiz sayılıp sayılamayacağını konusunda bir soru soran da olmadı. Ben o gün, sayım bittikten sonra birleştirme esnasında seçim kurullarınca sandık sonuçlarının birleştirildiği alanın ön tarafında, seçim kurulunun çektiği bariyerlerin dışında sonuçlar alıp, parti yönetimine ve divan başkanlığına bildirmek için bekledim. Birleştirme tutanağında yazılı olan 18 geçersiz oyun, hangi gerekçeyle geçersiz sayıldığı konusunda da bilgi sahibi değilim. Bunu bilmem de hukuken imkansızdır.

YSK, REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvurusunu reddetmişti. Kararın gerekçesinde, şöyle denilmişti: Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandıramadığından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.

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