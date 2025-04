Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un Fethi'ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye'yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muhakafiyetler niyaz ediyorum. Sizi binbir emekle büyüten ailelerinize de selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelesinin namus beratlarıdır.

'BU MİLLET SIRADAN BİR TOPLULUK DEĞİL'

En yalçın tepelerde, en zorlu hava koşullarında, hayatının pahasına vatanımıza hizmet edeceksiniz. Rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan bayrak inmesin diye anadan, yardan, candan geçeceksiniz. Vazifenizi icra ederken, şu hususu asla unutmamanızı istiyorum; Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir topluluk değildir.

'TÜRKİYE İSTİKRARIN TARAFINDA'

Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti, tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. Terör belasından tamamen kurtulup yepyeni sayfa açılacak. Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

TEMEL ATMA AÇILIŞ PROGRAMINDA KRİTİK BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile 'Türkiye’nin Sulama Amaçlı En Büyük Tüneli Olan Silvan Tüneli’nde Kazı Başlangıç Töreni'nde de açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artıyor. Kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. Son olarak geçen hafta birçok ilimizi etkileyen zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte daha zor günlerin beklediğini söylüyor.

Türkiye su zengini ülke değildir, tam aksine su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ülkemiz için milli güvenlik meselesidir.

Kıymetli misafirler, son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 633 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. Toplam 50 milyar metreküp su depoladık.

1820 sulama tesisini hizmete aldık. 24 milyon dekar ile sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Yılda yaklaşık 250 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. 81 ilimizin tamamının suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladık. 41 milyon vatandaşımıza 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. GAP Projesi, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacaktır. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide 77 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak.

'2,3 MİLYON DEKAR ALAN SULANACAK'

GAP Eylem Planı'nda yer alan sulamaların yüzde 64'ünü gerçekleştirdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz de Silvan projemizdir. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 31 adet eser bulunuyor.

