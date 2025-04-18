Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Kaza, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde boyunca ilerleyen 16 BKL 431 plakalı motosiklet, sürücüsü Deniz E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yaralanan genç sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA