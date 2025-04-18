Sahte Mama Skandalı: Anne Babalar Dikkat! Tam 10 Ton Ele Geçirildi

Gaziantep'te merdiven altı üretilen sahte bebek mamalarıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Bir depoya düzenlenen baskında, 8,7 milyon TL değerinde 10 tondan fazla sahte mama ele geçirildi.

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Sahte Mama Skandalı: Anne Babalar Dikkat! Tam 10 Ton Ele Geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, akıllara durgunluk veren bir tablo ortaya çıktı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü çalışmada, sağlıksız koşullarda sahte bebek maması üretimi yapıldığı belirlenen bir depo tespit edildi.

Sahte Mama Skandalı: Anne Babalar Dikkat! Tam 10 Ton Ele Geçirildi - Resim : 1

E.B. adlı şahsa ait olduğu belirlenen adrese yapılan baskında, tam 10 ton 850 kilogram, yani yaklaşık 8 milyon 700 bin TL değerinde paketlenmiş sahte mama ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan bu ürünlerin, bebek sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ürünlerden numune alınarak imha işlemleri başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise hem adli hem de idari süreç başlatıldı. Yetkililer, özellikle bebek ürünlerinde merdiven altı üretime karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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