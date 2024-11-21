Bursa'da Erkek Dehşeti: Eşinin Kafasını Çekiçle Kırdı

Kadına şiddetin adresi bu sefer Bursa oldu. Bir erkek, eşine çekiçle saldırdı. Kafatasında kırılmalar olan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçan erkek ise yakalanarak gözaltına alındı.

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Bursa'da Erkek Dehşeti: Eşinin Kafasını Çekiçle Kırdı

Olay, saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan Cüneyt İ. (40), giyinip işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen adamı gören eşi Sümeyra İ. (38), neden eve geldiğini sordu.

Bursa'da Erkek Dehşeti: Eşinin Kafasını Çekiçle Kırdı - Resim : 1

Cüneyt İ., elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahisi servisine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Erkek Dehşeti: Eşinin Kafasını Çekiçle Kırdı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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