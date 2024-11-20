Bir Kadın Cinayeti Daha: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aramıştı, Barışınca Öldürdü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha Mersin'de eklendi. Hasan F. isimli erkek, bir dönem Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aradığı Aybeniz Top'u katletti.

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Bir Kadın Cinayeti Daha: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aramıştı, Barışınca Öldürdü

Mersin'de bir çocuk annesi Aybeniz Top, kendisini bir dönem Müge Anlı'nın programında kayıp olarak arayan birlikte yaşadığı Hasan F. tarafından öldürüldü.

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, Hasan F., birlikte yaşadığı resmi nikahı olmayan bir çocuk annesi Aybeniz Top ile para meselesi yüzünden tartıştı. Şüpheli tartışma sonrası kadını eşarpla boğarak öldürdü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli Hasan F. ise kaçmak için gittiği otogarda yakalandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan cinayet şüphelisinin kadının adına krediler çektiği ileri sürüldü.

Bir Kadın Cinayeti Daha: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aramıştı, Barışınca Öldürdü - Resim : 1

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ARADI

İstanbul'da yaşayan Hasan F.'nin geçen ay katıldığı Müge Anlı'nın programında, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı. Katıldığı programda birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili 'önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor' diyen cinayet zanlısı Hasan F.'nin yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı. Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını birlikte yaşadığı Hasan F.'den ise şiddet gördüğünü söylemişti.

Bir Kadın Cinayeti Daha: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aramıştı, Barışınca Öldürdü - Resim : 2

Daha sonra ikilinin barıştığı ve Mersin'de Aybeniz Top'un boş olan babasının evinde yaşamaya başladıkları, cinayetin de orada işlendiği öğrenildi.

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