FETÖ lideri Gülen'in Koruması Kayseri'de Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve 'gaybubet evi' olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ LİDERİNİN KORUMASI YAKALANDI

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

20 EKİM’DE ÖLDÜ

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen, 20 Ekim günü 25 yıldır yaşadığı ABD’de tedavi altında olduğu hastanede ölmüştü.

FETÖ liderinin ölümünün ardından terör örgütü içerisinde örgütü kimin yöneteceğine dair tartışmaların çıktığı öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA