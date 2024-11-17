Teğmenlere 'FETÖ' Benzetmesi Yapmıştı... Ahmet Zeki Üçok'tan AKP'li Varank'a Sert Tepki

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’ya ‘ihraç’ talebiyle tebligat yapıldı. Teğmenler hakkında ihraç talebine AKP'li Varank'tan destek geldi.

'15 TEMMUZ'DA İHRAÇ EDİLENLER DE HARBİYE MEZUNUYDU'

Teğmenleri ‘disiplinsizlikle’ suçlayan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan ve 'FETÖ'cü olmak suçlamasıyla ihraç edilen askerlerle kıyas yaptı.

Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Eski Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..." ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN BOŞ YAPMAYINIZ'

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok Varank’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Üçok, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mustafa Varank @varank, 15 Temmuz’da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 generalin tamamı;

2011-2015 yılları arasında Başbakan ve Yüksek Askeri Şura Başkanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın oy ve onayıyla terfi eden general ve amirallerdir.

AK Partili olmak kimseye FETÖCÜ askerleri general/amiral yapma özgürlüğü vermez. Lütfen boş yapmayınız…”