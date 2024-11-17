Özgür Özel Pazarda: Tezgahın Başına Geçti Lahana Sattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler’de Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel'in önlük giyip tezgahda lahana satmasıyla birlikte eğlenceli görüntüler oluşurken bir vatandaş "Sayın başkanım çok güzel yakıştı" dedi.

Pazarcı ve cadde üzerinde bulunan iş yerlerinde satış yapan esnafların sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini de vatandaşlarla paylaştı.

'BU BİZDEN, İL BAŞKANIM ISMARLIYOR'

Satış yapmak için geçtiği tezgahta bir vatandaşa poşet uzatan Özel, "Bu bizden, İl Başkanım ısmarlıyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Son yaptığı konuşmada asgari ücret tartışmalarına ilişkin beklentilerinin en az 30 bin lira olacağını belirten CHP lideri Özel, " Asgari ücret talebimiz, o 17 bin 2 liralık asgari ücretin 30 bin lira olmasını 2025 yılının ilk 6 ayında; temmuzda yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda, her yerde şunu haykırıyoruz. ‘Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz’ diyoruz" demişti.