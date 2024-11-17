CHP Yarın Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusu Yapacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı bir programda cumhuriyet ve laiklikle ilgili hedef gösteren sözleri nedeniyle CHP harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Milletvekilleri yarın Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda laiklik ve cumhuriyeti, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" sözleri ile hedef aldı.
YARIN BAŞVURU YAPILACAK
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve Milletvekilleri yarın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik karşıtı konuşmaları üzerine suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.
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