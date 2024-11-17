Çanakkale'de Kardeş Katliamı: Ağabeyini Boğarak Öldürdü

Çanakkale'de iki kardeş arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı’yı boğarak öldürdü. Ahmet Hasırcı gözaltına alınırken, Mehmet Hasırcı'nın cenazesinin otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

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Çanakkale'de Kardeş Katliamı: Ağabeyini Boğarak Öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde dün saat 21.00 sıralarında kardeş katliamı yaşandı. Evde içki içtikleri öne sürülen Ahmet Hasırcı (36) ve ağabeyi Mehmet Hasırcı (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı’yı boğdu.

Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Hasırcı'nın cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri, Ahmet Hasırcı'yı gözaltına aldı.

Mehmet Hasırcı'nın cenazesinin otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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