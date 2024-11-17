İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı
Rusya'dan Kocaeli'ne gitmekte olan 'Nazan' isimli tankerin dümeni kitlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi. Tanker, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından Ahırkapı Demir Sahası'na demirletilirken, boğazdaki gemi trafiği çift yönlü açıldı.
Rusya'dan Kocaeli'ne gitmekte olan 114 metre uzunluğundaki 'Nazan' isimli tankerde, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.
TANKER AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı. Demir atan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekildi.
Çift yönde geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 00.50 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Kaynak: AA
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