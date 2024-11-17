İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı

Rusya'dan Kocaeli'ne gitmekte olan 114 metre uzunluğundaki 'Nazan' isimli tankerde, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

TANKER AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı. Demir atan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekildi.

Çift yönde geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 00.50 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Kaynak: AA