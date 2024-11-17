Laiklik Sözleri Tepki Çekmişti; Ümit Özdağ'dan Yusuf Tekin Açıklaması: 'Öğrencimmiş... Nasıl Geçti Yahu Benden?'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin laiklik açıklamasıyla tepki çekti. Bakan Tekin, katıldığı bir programda laiklik ile ilgili "Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil" ifadelerini kullandı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Yusuf Tekin açıklaması geldi. Bakan Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu ifade eden Özdağ, "Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum" dedi.

'KAĞIDINI DOĞRU OKUMAMIŞIM'

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sizinle bir şeyi daha paylaşayım. Bu Yusuf Tekin denilen adam doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum. Demek ki kağıdını doğru okumamışım. Doktora tezini de Mümtazer Türköne’nin yanında yazmış. Anlaşıldı nasıl bir tez yazdığı.''