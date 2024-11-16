Özel'den 'Konser Harcamaları' Tepkisi: Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Karaya Getirmeye Çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu’nun açılış konuşmasını yaptı.

Özgür Özel, buradaki konuşmasında belediyelere atanan kayyımlar ve CHP’li İstanbul, Ankara ve Beykoz belediyelerinin konser harcamalarına dönük başlatılan soruşturmalar hakkında konuştu.

Özel, AKP’nin artık milleti kendin politikalarına ikna edemediğini ifade ederek,” O yüzden tencere dibin kara, seninki benden karaya getirmeye çalışıyorlar meseleyi. ‘Bunlar da yapıyorlar’ demeye çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“PARTİ AYRIMI YAPMAKSIZIN KAYYUMA KARŞI OLACAĞIZ”

CHP lideri Özel, konuşmasında kayyım politikalarını eleştirirken parti ayrımı yapmaksızın kayyım politikalarına karşı olduklarını ifade ederek, “Bizim gerçek gündemimizde elbette kayyumlara karşı olmak var, olacağız, demokrasiyi savunacağız. Parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız. Kendi belediye başkanımızı da savunacağız, son günlerde suni bir tartışmayı aslında yerindelik denetimi yapamayacakları bir süreci, yani belediyeleri mali ve yönetimsel özerkliği bir yerde duruyorken, sadece hukuka uygunluk denetimi yapabileceklerken, kendi kaybettikleri ahlaki zemini, bizim sahip olduğumuz ahlaki üstünlüğü tartışmaya açmak üzere atılan adımları da görmek ve bu konuya bir dikkat çekmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“AKP MİLLETİ İKNA EDEMEYECEĞİNİ GÖRMÜŞ”

CHP’li belediyelere dönük konser soruşturmaları hakkında da konuşan Özel, AKP’nin milleti ikna edemeyeceğini anladığını belirterek, “Meselenin kendisi şu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugünkü yönetimi, ‘Biz temiz belediyecilik yaptık, biz kayırmacılık yapmadık, biz kent suçları işlemedik, biz israf etmedik, biz yolsuzluk yapmadık’a bu milleti ikna edemeyeceğini artık görmüş. O yüzden tencere dibin kara, seninki benden karaya getirmeye çalışıyorlar meseleyi. ‘Bunlar da yapıyorlar’ demeye çalışıyorlar. Oysa tam olarak karşı karşıya olduğumuz durum şudur, bizim belediyecilik anlayışımız bembeyaz bir kağıdın üzerine konulabilecek bir kurşun kalem noktasının, beyazın kir gösterme kapasitesinden dolayı tartışıldığı ama diğer tarafta gri bir sayfanın üzerine kurşun kalemle yazdığınız hiçbir şeyin görünmediği kadar farklıdır, mevcut iktidarın belediyecilik anlayışıyla” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA