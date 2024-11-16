CHP Lideri Özgür Özel'den Teğmenler İçin İhraç Talebine Sert Tepki: 'O Teğmenler Atatürk’ün Askeridir, Trikopis’in Askeriyiz mi Diyeceklerdi?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin edilmesiyle ilgili iki yeni mezun teğmenin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

İKİ TEĞMENE KESİN İHRAÇ TALEBİ

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün alandan ayrılmasından sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kılıçlarla yemin etmesi tartışmalara neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada sona gelindi. Soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

'NE ZAMANDIR SUÇ SAYILIYOR'

Olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı: "Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk'ün askeridir.

'BU FAHİŞ HATADAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR'

Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi… Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır.

Kaynak: Gerçek Gündem