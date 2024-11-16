Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Teğmenlere Destek Paylaşımı: 'Atatürk’ün Askerlerinin Yanında Olacağım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere ihraç talebine tepki gösterdi.

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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Teğmenlere Destek Paylaşımı: 'Atatürk’ün Askerlerinin Yanında Olacağım'

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki iki teğmene Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile teğmenler hakkındaki ihraç talebinin üzücü olduğunu belirterek şu paylaşımda bulundu:

“Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım.”

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Teğmenlere Destek Paylaşımı: 'Atatürk’ün Askerlerinin Yanında Olacağım' - Resim : 1

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz!
Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet’in ruhunu taşımaktadır.

Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum" sözleriyle ihraç talebine tepki gösterdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Teğmenlere Destek Paylaşımı: 'Atatürk’ün Askerlerinin Yanında Olacağım' - Resim : 2

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