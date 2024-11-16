'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş İddia! Teğmen Ebru Eroğlu Hakkında Karar Belli Oldu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin geleneksel yemini ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları gündem olmuştu.

Tele1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Kara Harp Okulu dönem birincisi ve diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu’na ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği iddia edildi. İddiaya göre; Ebru Eroğlu, Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken tebliği aldı.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler geleneksel yeminleri edip Mustafa Kemal'in Askerleriyiz demişti. Teğmenlere, FETÖ ve darbe iması yapılmıştı. Teğmenlere başta MHP desteklemişti fakat sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki göstermişti.

Milli Savunma Bakanlığı başta teğmenlere açılmış bir soruşturma yok dese de kısa süre sonra soruşturma açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da soruşturma açılmadan önce teğmenlere 'Bu kılıçları kime çekiyorsunuz' diyerek de tepki göstermişti.

Kaynak: Tele 1