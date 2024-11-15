Kılıçlı Yemin Krizinde Flaş Gelişme: Soruşturma Tamamlandı, Teğmenler Hakkında İhraç Talebi!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

TEĞMENLER HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

Sınıf okulunda eğitimde olan dönemin öğrenci alay kıdemlisi bir teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edildi. Dönem birincisi olan ve diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu’nun da tebliğ beklediği öğrenildi.

TELE1’in edindiği bilgiye göre teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20’inci maddesinin C fıkrasından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ediliyor.

Kanunun 20’inci maddesi "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” başlığını konu edinirken C fıkrası şöyle:

“Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.”

Kaynak: TELE1