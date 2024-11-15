Prof. Dr. Canan Karatay’dan Akılalmaz HPV Açıklaması: ‘Sünnetli Ülkelerde Olmaz’

Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşılarına ilişkin açıklaması şaşkınlık yarattı. Aşıları eleştiren Karatay, "Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” dedi. Öte yandan uzmanların meme kanserinde erken teşhis için 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılmasını önermesine de değindi. Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Canan Karatay’dan Akılalmaz HPV Açıklaması: ‘Sünnetli Ülkelerde Olmaz’

Prof. Dr. Canan Karatay'ın katıldığı bir televizyon programında HPV ve meme kanserine ilişkin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etti.

'MEME KANSERİNİN SEBEBİ...'

Tüm dünyada olduğu Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserine ilişkin konuşan Karatay, uzmanların büyük bir bölümünün önerdiğinin tersini söyledi. Uzmanların büyük bir bölümü özellikle 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılması öneriyor. Ancak Prof. Dr. Karatay, mamografi için oldukça keskin yorumlar yaptı. Prof. Dr. Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.

'SÜNNETLİ ÜLKELERDE HPV OLMAZ'

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da eleştiren Prof. Dr. Karatay, “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” dedi.

KADINLARA 'KİMYASAL' UYARISI

Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyararak, ''Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara’daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum'' dedi.

Prof. Dr. Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. Karatay, “Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli” dedi.

'DUBAİ ÇİKOLATASI BİR ZEHİR'

Prof. Dr. Karatay, bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. Karatay, “Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var” dedi.

Kaynak: İHA

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