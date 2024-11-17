AKP'li Varank'tan Teğmenler İçin Skandal Sözler: FETÖ ile Bir Tutup, Yine Hedef Gösterdi

Kara Harp Okulu'nda 'kılıçlı yemin' eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan teğmenler hakkında ihraç talebine, AKP'li Varank'tan destek geldi. Varank, teğmenleri 'FETÖ'cülerle kıyasladı.

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AKP'li Varank'tan Teğmenler İçin Skandal Sözler: FETÖ ile Bir Tutup, Yine Hedef Gösterdi

Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini uzun süre gündemdeki yerini korurken, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’ya ‘ihraç’ talebiyle tebligat yapıldı.

FETÖ'CÜ ASKERLERLE KIYAS

Muhalefetten teğmenlere ihraç istemine sert tepki gelirken, AKP cephesi ise bu hamleyi destekledi. AKP kanadından bir destek de Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan geldi. Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, teğmenleri ‘disiplinsizlikle’ suçladı ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan ve 'FETÖ'cü olmak suçlamasıyla ihraç edilen askerlerle kıyas yaptı.

AKP'li Varank'tan Teğmenler İçin Skandal Sözler: FETÖ ile Bir Tutup, Yine Hedef Gösterdi - Resim : 1

'15 TEMMUZ'DA İHRAÇ EDİLENLER DE HARBİYE MEZUNUYDU'

Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eski Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."

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