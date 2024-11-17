Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun 'Yargı' Eleştirisine Cevap: Saçma Sapan Endeksler, Kara Propaganda...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Hukukun Üstünlüğü Endeksi" üzerinden yaptığı eleştirilerine yanıt verdi.

"Bunlar tamamen ülkemiz için yapılan kara propaganda" diyen Tunç, "Bu kara propagandanın, güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri yapma gayreti içerisinde. Biz yargımızın kesinlikle karalanmasına müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Bartın Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Bartın Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun "Hukukun Üstünlüğü Endeksi" üzerinden yaptığı eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

"SAÇMA SAPAN KARA PROPAGANDA”

Yılmaz Tunç, açıklanan endeksin güvenilir olmadığını ve Türkiye’deki birkaç muhalifin görüşleriyle oluşturulduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin hukuk güvenliği endeksinde aşağı sıralarda olduğunu söylemekten… Saçmalık. Bunu devamlı tekrar ediyorlar. ABD’de eski ABD Barolar Birliği Başkanı’nın kurduğu bir dernek ve bu derneğin yaptığı bir liste. Bilimsel kriterlerinden uzak, Türkiye gerçekliği ile uyuşmayan, Türkiye’de muhalif birkaç kişiden görüş alarak oluşturduğu ve bağışlarla ayakta duran, bağış yapanın en ön sıralarda yer aldığı listede, Türkiye’yi de hukuka güven endeksinde en alt sıralarda göstermeye çalışıyorlar. Kim inanır buna? Basın özgürlüğü endeksinde daha şu bir yılda 170 gazeteciyi şehit eden, öldüren İsrail’i Türkiye’nin önünde gösteriyorlar. Böyle bir endekse güvenilir mi? Bunlar tamamen ülkemiz için yapılan kara propaganda. Bu kara propagandanın, güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri yapma gayreti içerisinde. Biz yargımızın kesinlikle karalanmasına müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, konser harcamaları üstünden başlatılan soruşturmalar hakkında konuşurken hükümete ve yargı politikalarına dair sert ifadeler kullanmıştı.

İmamoğlu, "Hukukun Üstünlüğü Endeksi" verilerini hatırlatarak Türkiye'nin 142 ülke arasında 117.'liğe geriletildiğini ifade ederek, "Bu hükümet bu ülkeye kötülük yapıyor artık" demişti.

İmamoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'yi uluslararası yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115. sıraya oturtan hükümet, bu hükümet. Dünyada. O ligde, o kötü ligde dünyanın hangi ülkeleriyle yan yana anıldığımızı sıralasam utanç duyarız hepimiz. Her birimiz. Yakıştırmayız kendimize. Yani açıkçası bir başka şeyi daha söyleyeyim. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında Türkiye'yi en diplerde 117. sıraya düşüren arkadaşlar, bu yargı tacizini yapan arkadaşlar. Bu hükümet, bu ülkeye kötülük yapıyor artık."

Kaynak: ANKA