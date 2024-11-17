Düzce'de Elektrik Akımı Faciası: 1 Ölü
Düzce’de çatı tamiri için evin çatısına çıkan işçi yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapıldı. İşçi bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y. (33), Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Kudret Y, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kudret Y'nin cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA