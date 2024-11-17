Akaryakıtta Tabela Yine Değişecek! Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak
Akaryakıt fiyatlarında tabela bu gece yarısı yine değişecek. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına indirim gelecek.
Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, vatandaşların en merak ettikleri konular arasında akaryakıt fiyatları yer alıyor. Ancak bu kez akaryakıt fiyatlarına zam değil indirim gelecek.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma; benzin, motorinin fiyatlarında sık sık değişikliğe neden olurken, benzinin litre fiyatına indirim geleceği bildirildi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 62 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
Son Güncelleme: