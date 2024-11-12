Abdullah Öcalan 'Umut Hakkı'ndan Yararlanacak mı? Bakan Yılmaz Tunç'tan Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan yararlanmasıyla ilgili görüşme süreci yürütüldüğü ve sürecin olumlu sonuçlandığı" iddiasına yanıt verdi. Yılmaz Tunç, "Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Öcalan 'Umut Hakkı'ndan Yararlanacak mı? Bakan Yılmaz Tunç'tan Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformunca Arabuluculuk Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan yararlanmasıyla ilgili görüşme süreci yürütüldüğünü ve sürecin olumlu sonuçlandığını iddia ettiği hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine açıklamada bulundu.

'AÇIKLAMA YAPMAK DOĞRU DEĞİL'

Tunç, "Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye'nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil. Burada özellikle kişilerin, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri, mevzuatımız zaten bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Milletimizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız.

Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip, iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye'yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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