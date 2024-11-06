AKP'li İsimler Ters Düştü! Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner Arasında 'Çözüm Süreci' Atışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM açılışında siyaset arenasında yeni bir döneme kapı aralayacak bir hamlede bulunarak DEM Parti grubuyla tokalaştı ve ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek tarihi bir çağrı yaptı. Bahçeli'nin bu hamlesi sonrası 'Çözüm süreci yeniden başlayacak mı?' sorusu yükseldi. Bu sorunun dile gelmesiyle yeni tartışmalara da kapı aralanmış oldu. Liderler ve partililer arasında görüş ayrılıkları sık sık gündem oldu.

ŞAMİL TAYYAR'IN İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Son olarak ise AKP'li Şamil Tayyar'ın çıkışı gündem oldu. Tayyar, dün sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında fikir ayrılığının olduğunu ve bunun da erken seçime neden olabileceğini iddia etti.

METİNER İTİRAZ ETMİŞTİ

Tayyar'ın bu sözlerine AKP'li Mehmet Metiner'den itiraz geldi. Metiner ise hafta başında Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunarak bir fikir ayrılığı bulunmadığını öne sürdü. Metiner, Tayyar'a itirazını "Sayın Bahçeli’nin sözlerine ve çıkışına Reis’imizin çok daha güçlü bir dille arka çıktığı bir süreçte ısrarla sanki bu bahiste iki lider arasında görüş ayrılığı, fikir çatışması ve atışma varmış gibi bir algı oluşturmaya dönük beyanlarda bulunmak, hangi niyetin ürünü olursa olsun yanlış ve zararlı bir tutumdur" sözleriyle dile getirdi.

'PARADOKSU KİMSE İZAH EDEMİYOR'

İki AKP'li arasındaki tartışmada son paylaşım ise Tayyar'dan geldi. Tayyar, Bahçeli'nin teklifinde ısrarlı olduğunu hükümetin ise buna mesafeli durduğunu söyledi. Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla hükümetin kayyım uygulamalarının birbirine taban tabana zıt olduğunu belirten Tayyar, "Taban tabana zıt, kayyım ve Öcalan projesi arasındaki paradoksu kimse izah edemiyor. Zihni bulanıklığı giderecek bir ortak nokta bulunamazsa, sorunun siyasi komplikasyonları olabilir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem