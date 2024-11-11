İBB’de Demokrasi Kavgası: Soru Önergesi Reddedilince Kavga Çıkardılar, Sonra Kayyımı Savundular

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı olağan meclis toplantısı CHP’li Nuri Aslan’ın Başkanvekilliğinde başladı. Toplantının ilk oturumu tahmin edildiği üzere gergin başlarken, gündem dışı konuşmaların ağırlığını Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanması oluşturdu. Ancak henüz gündem dışı konuşmalara geçmeden AKP ve CHP grupları arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI YANIT VERDİ

Aslan’ın meclis oturumunu açmasının ardından AKP Grubu’ndan soru önergeleri soruldu. AKP Grubu’nun Kartal Belediyesi’nde gerçekleşen greve ilişkin soru önergesi CHP Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanıtlaması nedeniyle başkanlık makamına sunulması reddedildi. AKP Grubu soru önergesinin, başkanlık makamına sunulmasının oy çokluğu ile reddine tepki gösterdi.

Toplantı sırasınca defalarca grup halinde ses yükselten AKP Grubunda hep bir ağızdan sesler yükseldi. Söz alan AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, CHP’li Başkanvekili Nuri Aslan’ı hedef alarak “adil olması” yönünde eleştirerek toplantıyı yönetemediğini belirtti.

Aslan ise Okul’a, hep bir ağızdan konuştuklarını, duruma son vermeleri gerektiğini, adil şekilde oturumu yönettiğini belirtti.

MECLİS YÖNETMELİĞİ OKUNUNCA İPLER KOPTU

Okul ve Aslan arasında geçen diyaloğun ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, meclis yönetmeliğinin 12’nci maddesi okudu. Sakalar, bu maddede meclis üyelerinin meclis başkanın ya da meclisi yöneten başkanvekilinin sözüne uymak zorunda oldukları, meclisi yöneten başkan ya da başkanvekili gerektiği durumda meclis üyelerini güvenlik güçlerince salondan çıkarttırabileceğini belirtti.

Sakalar sözü üzerine, AKP Grubu’nda bağırmalar yükselirken bir meclis üyesi CHP sıralarına yürüdü. Durum üzerine her ili gruptan da birçok meclisi ayağa kalktı ve arbede başladı.

Meclis üyeleri birbirlerine su şişeleri, faaliyet raporları, defterler fırlattı, birbirlerini yumruklamaya çalışanlar oldu. Henüz yeni başlayan meclis toplantısına daha gündem dışı konuşmalara dahi geçmeden ara verildi.

'BURADA KONUŞABİLİYORUM, ESENYURT'TA OLAMIYORUM'

Aranın ardından meclis toplantısı daha sakin başladı. Gündem dışı konuşmaların ana konusunu ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanması oldu.

CHP Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Ertan Akbaba yaptığı konuşmayla toplantıya damga vurdu. Akbaba yaptığı konuşmada ülkenin ikinci büyük meclisi olan İBB’de konuşabildiğini ancak Esenyurt meclisinde konuşamadığını belirtti.

Akbaba konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt. Üçüncü, Büyük Meclis'e yirmi sekiz tane seçilmiş meclis üyesi arkadaş giremiyor. Onların vicdanı sesi olarak konuşacağım. Gözlerinize bakarak konuşacağım arkadaşlar. Esenyurt'u kaybedersek ‘Mekke'yi kaybederiz, İslam'ı kaybederiz’ dediler. Bütün kutsal devrelerimizi kullanmalarına rağmen Esenyurt'u 2019 yılında kaybettiler. Esenyurt'u kaybettiler. Ben Esenyurt'un en büyük meclisine giremeyen bir meclis üyesi olarak şu anda huzurunuzdayım. Bunu hangi hukuk mantığıyla izah edeceksiniz? Hangi hukuk kuralı bunu açıklar? Burada bulunabiliyorum, orada bulunamıyorum. Hukukun, üstünlüğü olmadığı bir yerde hangi hukuklardan bahsedelim arkadaşlar. Üstünlerin hukukunun korunduğu bir dönemde hangi kuraldan bahsedeceğiz?”

Kaynak: Gerçek Gündem