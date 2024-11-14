İmamoğlu'ndan 'Konser' Resti! 'Verileri Açıklayın, Görevi Bırakırım'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) konser harcamalarıyla ilgili bazı spekülasyonlar üretilmesinin ardından iki belediyeye yönelik il başsavcılıklarınca inceleme başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmanın ardından ilk açıklamayı, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış törenindeki konuşmasında yaptı. Bir itibar suikastına maruz bırakıldıklarını vurgulayan İmamoğlu, iktidarın çifte standart uyguladığını ifade etti.

'VIZ GELİR TIRIS GİDER'

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Geçtiğimiz 10 seneyi de katın, verileri açıklayın, bizim denetlendiğimiz 5 yıla eşitse eğer görevi bırakacağım.

'EMİR VE TALİMATLA YAPILAN YARGI TACİZİ'

Biliyorum neye kızdıklarını, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor. Bizim gibi mutlu olmuyorlar. Bu operasyon keşke bir denetleme olsa, ama bu medya üzerinden, yargı üzerinden yapılıyor. Bu literatüre geçmiştir ve inşallah bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde yaşanan bir yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir.

'OY VERMEYENE 'BERTARAF' DENMEZ'

Bu sözde yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan hükümetin itibarına bakalım bir de. Böyle ayırmacılık, kayırmacılık nasıl olur? Böyle yönetim olur mu? İnsanını yaşat ki devlet yaşasın. Yenidoğan bebeğe onun çalıştığı sürece hayatını kazanabileceği bilincini ver. Öyle "ey" diyerek güçlü olunmaz. Devlet güçlü kuvvetlidir ama bunu vatandaşına göstermez. Oy vermeyene "bertaraf" demez."

Kaynak: Gerçek Gündem