Belediyelere Soruşturma Başlatıldı: Ankara ve İstanbul'a 'Konser' Kıskacı

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) konser harcamaları hakkında inceleme başlatıldı.

Türkiye’de ABB’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri kapsamında Ebru Gündeş’i sahneye çıkarması kamuoyunun gündemine otururken, konser için gündeşe 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların ardından kameralar karşısına geçen Mansur Yavaş, yapılan bütün konserlerin ödemelerini kalem kalem açıkladı ve 69 milyon TL ödendiği iddialarını kesin bir dille belgeleyerek yalanladı.

ABB'nin sosyal medya platformu X'teki onaylı basın hesabından yapılan açıklamada ise Ebru Gündeş konseri için harcanan paraya ilişkin, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 liradır” denildi.

Yavaş’ın açıklamalarına rağmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarına ilişkin inceleme başlattı ve İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Başsavcılığın gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiği bildirilirken, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazıldığı kaydedildi.

‘YENİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’

ABB’ye inceleme başlatıldığı haberlerinin ardından açıklama yapan Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Yavaş açıklamasının tamamında, şunları kaydetti:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

BİR SORUŞTURMA DA İBB’YE

ABB’ye başlatılan incelemenin ardından bir haber de İBB’den geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’nin bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, belediyenin harcamalarında kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattığını duyurdu.

‘MUHTEMEL CUMHURBAŞKANI ADAYLARI...'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABB ve İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında, "Biz kendi iç denetimlerimizi, teftiş kurullarımızı çalıştırıyoruz ve yargıya hesap vermekten bir an bile çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Emir, sözlerinin devamında, "Yargının sopa olarak, belediye başkanlarımız üzerinden tehdit unsuru olarak kullanıldığı; yargı üzerinden Türk siyasetinin dizayn edilmeye yargı üzerinden muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte böylesi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.