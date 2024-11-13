CHP'den 'ABB'ye Soruşturma' Açıklaması: 'Muhtemel Cumhurbaşkanı Adayları Saf Dışı Bırakılmaya Çalışılıyor'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili soruşturma başlatmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den açıklama geldi.

CHP'li Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi iç denetimlerimizi, teftiş kurullarımızı çalıştırıyoruz ve yargıya hesap vermekten bir an bile çekinmeyiz. Sayın Mansur Yavaş seçildikten sonra Teftiş Kurulu’nu çalıştırdı, Gökçek dönemi hakkında 100’e yakın suç duyurusunda bulundu, sadece 40 tanesinin kamu zararı 3 milyarı aşıyordu. Bir tanesini bile savcılık soruşturmaya değer bulmadı.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Yargının sopa olarak, belediye başkanlarımız üzerinden tehdit unsuru olarak kullanıldığı; yargı üzerinden Türk siyasetinin dizayn edilmeye yargı üzerinden muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte böylesi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz."