Ankara'da Dehşet: Polis Memuru, Beylik Tabancasıyla Eşini Öldürdü!

Ankara'nın Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında bir kadın, polis memuru eşi tarafından katledildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vuran K.K. ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden Ş.K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ağır yaralı K.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA