Ankara'da Dehşet: Polis Memuru, Beylik Tabancasıyla Eşini Öldürdü!

Ankara'da polis memuru K.K., beylik tabancasıyla eşini katletti. Aynı silahla intihara kalkışan polis memuru ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Ankara'da Dehşet: Polis Memuru, Beylik Tabancasıyla Eşini Öldürdü!

Ankara'nın Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında bir kadın, polis memuru eşi tarafından katledildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vuran K.K. ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden Ş.K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ağır yaralı K.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Kahvaltı Yapmadan Yarım Saat Önce Bunu Yapın Bakın Ne Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor! Kahvaltı Yapmadan Yarım Saat Önce Bunu Yapın Bakın Ne Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor!
Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor? Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor?
Bakan Işıkhan Borçlu Belediyelere Seslendi: 'Haciz Başlatacağız' Bakan Işıkhan Borçlu Belediyelere Seslendi
TDK Başkanı 'Ortak Alfabe'yi Anlattı: Q, X, Ň, Ä, Ŭ Harfleri Nasıl Kullanılacak? Q, X, Ň, Ä, Ŭ Harfleri Nasıl Kullanılacak?