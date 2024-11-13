TDK Başkanı 'Ortak Alfabe'yi Anlattı: Q, X, Ň, Ä, Ŭ Harfleri Nasıl Kullanılacak?

Türk Devletleri Teşkilatı, 'ortak alfabe'nin kullanılmasına karar verdi. Ortak Türk Alfabesi hakkında konuşan TDK Başkanı Osman Mert Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerini değerlendirdi.

Ortak Türk Alfabesi ile ilgili merak edilenleri Hürriyet'e anlatan TDK Başkanı, "34 harfli Ortak Türk Alfabesi bir çerçeve alfabe. Herhangi bir ülkenin kullanacağı bir alfabe değil. Bu alfabenin 29’u Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı harfler, diğerleri ise Türkiye Türkçesinde olmayan ancak Türk lehçelerinde olan ve fonem değeri taşıyan sesler için belirlenmiş harflerdir. Yani Türk Cumhuriyetlerinin kullanacakları harflerin 29’u ortak olacak; alfabeler 1 ile 3 arasında da (34 harfli ortak çerçeve alfabeden alınan) farklı harfler barındıracak" dedi.

Q, X, Ň, Ä, Ŭ NASIL KULLANILACAK?

Türk Ortak Alfabesi'nde yer alan Q, X, Ň, Ä, Ŭ harflerinin Türk Alfabesi'nde yer almasına ihtiyaç olmadığını ifade eden TDK Başkanı, "Bir dilde olmayan sesleri alfabesinde göstermenin bir anlamı yoktur. Kabul edilen 34 harfli ortak çerçeve alfabedeki 5 harf, standart Türkiye Türkçesi’nde olmayan Türk lehçelerinde olan sesler için belirlenmiştir. Dolayısıyla bu beş harfin Türkiye Cumhuriyeti’nin alfabesinde gösterilmesine de gerek yoktur. Eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Türkçesi’nde olmayan bir sesin yer aldığı Kazakça bir kelime yazacaksa bu kelimede Kazak alfabesinde olan o harfi kullanabilir. Tıpkı İngilizce yazarken gerektiğinde bizim alfabemizde olmayan W, Q işaretlerini kullandığımız gibi" dedi.

Kaynak: Hürriyet