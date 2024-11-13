Bakan Işıkhan Borçlu Belediyelere Seslendi: 'Haciz Başlatacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan borcu olan belediyelere seslendi.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız.

Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu."

Kaynak: İHA