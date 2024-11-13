Bakan Işıkhan Borçlu Belediyelere Seslendi: 'Haciz Başlatacağız'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar liralık borcunun 150 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Belediyelere seslenen Bakan Işıkhan, "Borçlarınızı ödeyin, haciz işlemlerini başlatacağız" dedi. Işıkhan, "Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan borcu olan belediyelere seslendi.
Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız.
Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu."
Kaynak: İHA