Eşini Katledip İntihar İçin Çatıya Çıkmıştı! Gözaltına Alındı

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdükten sonra çatıya çıkarak intihara kalkışan adam, polisin ikna etmesinin ardından indirilip gözaltına alındı.

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Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı.

Eşini Katledip İntihar İçin Çatıya Çıkmıştı! Gözaltına Alındı - Resim : 1

Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Hakan B., eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Olay yerine polis, 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar.

Eşini Katledip İntihar İçin Çatıya Çıkmıştı! Gözaltına Alındı - Resim : 2

Eşini öldüren H.B., polis ekiplerinin ikna çabası sonrası ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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