Eşini Katledip İntihar İçin Çatıya Çıkmıştı! Gözaltına Alındı
Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdükten sonra çatıya çıkarak intihara kalkışan adam, polisin ikna etmesinin ardından indirilip gözaltına alındı.
Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı.
Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Hakan B., eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Olay yerine polis, 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar.
Eşini öldüren H.B., polis ekiplerinin ikna çabası sonrası ifade vermek üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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