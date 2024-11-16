Teğmenlerin Kılıçlı Yeminine İhraç Talebi: Sanatçılardan 'Teğmen' Tepkisi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden yeni mezun Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sanatçılardan da tepki geldi. İşte o sanatçılar ve paylaşımları...

Narin davasını adım adım takip eden ve yardımlarıyla takdir toplayan Gülben Ergen'in paylaşımı şu şekilde:

"Kara Harp Okulu birincisi Teğmen #EbruEroğlu disipline sevk edilecek ne ayıp yapmış? Yıllarca okumuş. Ailesine, ülkesine gurur yaşatmış. Devlet Büyüklerimiz Tarafından Onurlandırılmış. Biz doğduğumuzdan beri #MustafaKemalinAskerleriyiz diyoruz. Ebru Teğmenimize verilen Disiplin suçunun sebebi nedir?"

Mustafa Sandal sosyal medya hesabında "Bugün, yarın ce daima Mustafa Kemalin Askerleriyiz" paylaşımı yaptı.

Mert Fırat, karara X’ten tepki gösterdi:

” ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ demek suç mudur? Burada verilmek istenen mesaj nedir? Tarikatların yapılandığı TSK’da darbe girişimine maruz kalmış, bir milletin koruyucusu olmuş, şehit olmuş Atatürkçü askerlerle ne derdi olur? Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun TSK’dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez.”

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz: “‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözü suç öyle mi? 86 yıldır ölüsünden bile korkmaya devam ediyorsunuz. Gittiğinden 86 dakika sonra unutulmuş olacakların kuru gayreti işte.”

NE OLMUŞTU?

Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni 30-31 Ağustos’ta yapılmış, Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de yaptığı açıklamada teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem