Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Skandal Sözleri Sonrası Dikkat Çeken Anket! Görüşleri Kendi Cenahından Bile Kabul Görmüyor

AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada "Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu" ifadelerini kullanmıştı.

Tekin'in bu sözlerine tepkiler kısa sürede çığ gibi büyümüştü. T24 yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında AKP kurucularından, eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın başkanlığını yaptığı Ankara Sosyal Bilimler Vakfı'nın Bakan Tekin ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

5 bin 618 kişinin katıldığı ankette vatandaşlara "“Şu görüye katılıyor musunuz? ‘Dini daha iyi anlayabilmek, yaşamak ve hissetmek için güvenilir bir cemaate veya tarikata bağlı olmak önemlidir…" diye soruldu. Yüzde 84.8, "Hayır bu görüşe katılmıyorum" derken; yüzde 12.6 "Evet katılıyorum" dedi.

İŞTE ANKETİN SONUÇLARI

İşte o sorular ve verilen cevaplar:

“Devlet laik olmalıdır” görüşüne katılıyor musunuz?

Modernlerin yüzde 89'u: Evet

Muhafazakarların yüzde 71.8'i: Evet

Şu görüşe katılıyor musunuz?; “Devlet din işlerine karışmamalı”

Modernlerin yüzde 67.2'si: Evet

Muhafazakarların yüzde 50.9'u: Evet

Devlet yönetiminde daha çok dindar insan olsun istiyor musunuz?

Modernlerin yüzde 25.2'si: Evet

Muhafazakarların yüzde 44.8'i: Evet

Şu görüşe katılıyor musunuz; “Başarı için torpil bulmak şarttır”

Modernlerin yüzde 66.4'ü: Evet, torpil şart

Muhafazakarların yüzde 58.8'i: Evet, torpil şart

Kaynak: T24