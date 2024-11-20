Hatice Turhan'ın Yazısı Gündeme Bomba Gibi Düştü: Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, dünkü "Ziraat Genel Müdürü'ne Bakan Fırçası" başlıklı yazısıyla gündem oldu. Turhan yazısında, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın skandallarına yer verdi. Turhan, yazısında iktidarın 'Tasarruf Tedbirleri'nin tartışma konusu olduğu günlerde harcamaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Çakar'ı azarladığı iddialarına yer verdi.

Öte yandan Çakar hakkındaki bir diğer skandal iddia ise Ziraat ismindeki 'a' harfinde yapılacak değişiklik için 1 milyar TL harcayacak olması. Çakar'ın bu hamlesi nedeniyle görevden alınacağı da öne sürülenler arasında.

HERKES BU YAZIYI KONUŞTU

Turhan'ın bu yazısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hatta sosyal medya platformu X'te 'Ziraat Bankası' Trending Topic'e (TT) girdi.

İşte Turhan'ın çok konuşulan o yazısı:

"Milyonlarca liralık saat alımı yapmasından İstanbul’a topladığı kişileri gemilerle boğaz turu attırmasına, eski yardımcısına usulsüz kredi vermesinden 150 milyon liralık yıl sonu etkinliği düzenlemesine kadar. Şimdi de gündem yaklaşık 1 milyar liralık tabela değişimi.

Alpaslan Çakar’ı araştırıyorum. Sebebi ise, son derece kutsal bir şekilde Türk tarımını destekleme görevi olan bir bankanın Ziraat Bankası’nın Genel Müdürü olması. Ve dostlar maalesef beyefendinin uygulamaları skandal niteliğinde. Ve kulisler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Çakar’ı görevden almaya hazırlandığıyla çalkalanıyor.

Alpaslan Çakar geçen yıl milyonlarca liralık hediye saat almasıyla gündeme gelmişti. Ve dahi pahalı boğaz turlarıyla.

Sonrasında 150 milyon lira tutan 3 bin kişilik yıl sonu etkinliği ortaya çıktı. Üstelik Bakan Şimşek’in de bu lüks otelde yapılacak olan etkinliğe katılacağı söyleniyordu. Bakanlık alelacele bir açıklama yaparak Bakan Şimşek’in katılmayacağını duyurdu. İşte tam da bu yüzden Bakan Şimşek’in kendisi “tasarruf tedbirleri” deyip halka acı ilacı verirken bir kamu bankasının genel müdürünün israf derecesinde harcama yapmasına tepki gösterdiği konuşuldu. İddiaya göre Bakan, genel müdürü fırçalamıştı.

Türk çiftçisini desteklemek, ülke tarımını kalkındırmak amacıyla kurulan bir bankanın genel müdürü olan Alpaslan Çakar bir çalışma arkadaşına verdiği “alışılmadık” kredi ile de anılır oldu.

Eski Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fikrettin Aksu , Ziraat Bankası Genel Müdürünün danışmanlığını yapıyordu. “Ne güzel işte tecrübelerinden faydalanıyorlar” diyebilirsiniz. Ancak kazın ayağı öyle değil. Perdeleri var…

Bu Fikrettin Aksu bankacı olsa da emeklilikle beraber NSA Enerji diye bir şirket kuruyor. Ve bilin bakalım ne oluyor?

Evvet bildiniz. 10 gün içerisinde Ziraat Bankası’ndan 2 milyon dolar kredi alıyor. Köylüler, çiftçiler kredi diye inlerken eski dost 2 milyon dolar ucuz krediye konuveriyor.

Alpaslan Çakar’ın son skandalı ise “a” farkı. Hayır şifreli falan konuşmuyorum. Gerçekten “Ziraat” kelimesindeki “a” harflerinin nasıl yazılacağı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada bu konuyu dile getirince araştırdım. Banka 2 bin şubede dönüşüme gidiyormuş. Banka tabelalarından antetli kağıtlara kadar. Yeni tabelalarda ise tek değişen daktilo harfi şeklinde yazılan “a” harfinin alışıldık el yazısı a’sına dönüştürülmesi.

Peki maliyet?

Sıkı durun : 1 Milyar TL.

Ya huu insaftır. Ya huu ayıptır. Ya huu günahtır. Yapmayınız efendiler.

Şimdi halk enflasyonla mücadelenin tüm ekonomik yükünü üstlenmişken, hükümet siyasi bedel ödeme ihtimali olmasına rağmen bu programı desteklerken bu kadar savruk davranılmamalı. Konuşulanlar doğru ise Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar görevden alınacak. Akla yakın gelen Bakan Şimşek’in buna müsaade etmeyeceği. Şimdiki gündem ise ne zaman alınacağı? Ablanız olarak söyleyeyim: Pek yakında…."

Kaynak: Gerçek Gündem