AVM'de 'Köpek' Tartışması: Güvenlik, Vatandaşı Bacağından Isırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'nde, köpekle içeri girmeye çalışan bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı.

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Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

AVM'de 'Köpek' Tartışması: Güvenlik, Vatandaşı Bacağından Isırdı - Resim : 1

GÜVENLİK, VATANDAŞIN BACAĞINI ISIRDI

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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