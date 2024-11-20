İşte 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasını Başlatan Belge

'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin 27 Mart'ta CİMER'e yapılan şikayetin, tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Nagihan Yılkın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı CİMER şikayetinde, "Fırat Sarı ve İlker Gönen, SGK’yı dolandırmaktadır. Pek çok bebek insanlık dışı bir şekilde hayatını kaybetmiştir" diyen tutuklu hemşire Korkmaz, duruşmada bütün suçlamaları reddetti.

'HASTANELERE ANİ BASKINLARLA DENETLENDİĞİNDE ANLAŞILACAKTIR'

Şikayette şunlar kaydedildi:

"Eski PKK hükümlüsü ve şu an İYİ Parti üyesi olan Reyap Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen, SGK’yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski adıyla Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve daha birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak çalıştırmaktadırlar. Bu şahıslar, gece nöbetçi doktor bulundurmamakta, insan haklarına ve tıbba uygun olmayan koşullarda faaliyet göstermektedir. Bu ve benzeri sebeplerle pek çok bebek insanlık dışı bir şekilde hayatını kaybetmiştir. 1. basamak olan hastaları epikriz raporlarında 3. basamak olarak göstermekte ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne rüşvet vererek bebek satın almaktadırlar. Bu sistemle yıllardır milyonlarca TL kazanç elde etmişler ve yüzlerce bebeğin ölümüne sebep olmuşlardır. Satın alınan bebekler, Fırat Sarı ve İlker Gönen’in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can vermektedir. Bu bebek ölümlerinin durması için bu vatan hainlerine “dur” denmelidir. Bahsettiğim hastaneler ani bir şekilde baskınlarla denetlendiğinde, söylediklerimin doğruluğu net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu ölen bebekler, bir gün sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur."