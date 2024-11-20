Eski Erkek Arkadaş Dehşeti! Şelale’yi Sokak Ortasında Öldürdü

Sakarya’da bir çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı işe gittiği sırada, eski erkek arkadaşı Alaattin A. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Son Güncelleme:
Eski Erkek Arkadaş Dehşeti! Şelale’yi Sokak Ortasında Öldürdü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 32 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, çalıştığı markete giderken, sokak ortasında eski erkek arkadaşı Alaattin A. tarafından vuruldu. Genç kadını vuran Alaattin A., olay sonrası kaçarak uzaklaştı.

Eski Erkek Arkadaş Dehşeti! Şelale’yi Sokak Ortasında Öldürdü - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı sonrasın hastaneye kaldıran genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayet sonrası kaçan Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Eski Erkek Arkadaş Dehşeti! Şelale’yi Sokak Ortasında Öldürdü - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı
Evdeki Kötü Kokulara Pratik Çözüm: Elektrik Süpürgesine 1 Tane Koymanız Yeterli Evdeki Kötü Kokulara Pratik Çözüm: Elektrik Süpürgesine 1 Tane Koymanız Yeterli
Bursa’da Fabrikada Kimyasal Sızıntı Alarmı Bursa’da Fabrikada Kimyasal Sızıntı Alarmı
BYD Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Projeler İçin Düğmeye Bastı BYD Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Projeler İçin Düğmeye Bastı