Eski Erkek Arkadaş Dehşeti! Şelale’yi Sokak Ortasında Öldürdü
Sakarya’da bir çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı işe gittiği sırada, eski erkek arkadaşı Alaattin A. tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 32 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, çalıştığı markete giderken, sokak ortasında eski erkek arkadaşı Alaattin A. tarafından vuruldu. Genç kadını vuran Alaattin A., olay sonrası kaçarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı sonrasın hastaneye kaldıran genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayet sonrası kaçan Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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