Bu Görüntüler KKTC'den! Erdoğan İle Özel'den 'Normalleşme' Sohbeti

AKP ile CHP arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi hedef almasına rağmen süren 'normalleşme' adımları KKTC'de de devam etti. Törende Erdoğan ile Özel'in sohbet ettiği anlar görüntülendi.

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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Özel'in AKP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle başlayan ve Erdoğan'ın CHP'ye ziyaretiyle devam eden 'normalleşme' diye adlandırdıkları sürecin Erdoğan'ın normalleşme sürecine destek olmadıklarını savunarak CHP’yi hedef aldığı açıklamalarına rağmen KKTC'de devam ettiği objektiflere yansıdı.

Törende Erdoğan ile Özel'in bir süre sohbet ettiği görüldü.

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