İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza! Tren, Otomobile Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Menemen ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza! Tren, Otomobile Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un (52) kullandığı 35 CCJ 880 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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