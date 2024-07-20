Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit'in Kabrine Ziyaret: Adaya Gerçekten Barış Geldi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümünde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “50 yıllık süreç içerisinde görüyoruz ki Ada'ya gerçekten de barış geldi. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Bu harekatın başka bir özelliği, bağımsız bir devlet oluşturma konusunda Kıbrıs halkına önemli bir adımın, görevin verilmiş olmasıdır. Böylece Kıbrıslılar, Kıbrıs’ta bağımsız bir devlet olarak yollarına devam etmeliler. Bu sağlanabilirse gerçek anlamda barış pekişmiş olacaktır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na CHP’li milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Okan Konuralp, Uğur Bayraktutan da eşlik etti. Ecevit’in mezarına gül bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kabrini de ziyaret etti.

‘ADAYA GERÇEKTEN BARIŞ GELDİ’

Kılıçdaroğlu’nun Ecevit’in kabri başında söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

“Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Hareketı’ndan sonra yaptığı basın açıklamasında, Kıbrıs’a sadece Türkler için değil Rumlar için de barışı getireceğiz demişti. 50 yıllık süreç içerisinde görüyoruz ki Ada'ya gerçekten de barış geldi. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Bu harekatın başka bir özelliği, bağımsız bir devlet oluşturma konusunda Kıbrıs halkına önemli bir adımın, görevin verilmiş olmasıdır. Böylece Kıbrıslılar, Kıbrıs’ta bağımsız bir devlet olarak yollarına devam etmeliler. Bu sağlanabilirse gerçek anlamda barış pekişmiş olacaktır. İki ayrı ülke, iki ayrı devlet aynı ada içerisinden birbirlerine saygılı bir şekilde yaşamış olacaklar. Bu güvenliğin, barışın sağlanması ve Akdeniz’de huzurun olması açısından son değerli ve önemli.

ERBAKAN’A DA TEŞEKKÜR ETTİ

Barış Harekatı’nın kahramanlarından bir diğeri de rahmetli Necmettin Erbakan. Başbakan Yardımcısı olarak aynı süreçte görev yaptı. Onun da kabiri İstanbul’da. Buradan ona da rahmet diliyoruz. Yaptığı görev dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz.