Erdoğan, kurmaylarına sordu: CHP ile normalleşmeye devam edilecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile atılan normalleşme adımlarının devam edip etmemesi konusunda partililerin fikrini sordu. AKP'nin son MYK toplantısında CHP ile diyaloğa “devam” kararı çıktı.

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Erdoğan, kurmaylarına sordu: CHP ile normalleşmeye devam edilecek mi?

AKP'nin son MYK toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına CHP ile diyaloğa ilişkin “Ne diyorsunuz? Bu görüşmeleri keselim mi devam mı edelim?” diye sordu. Büyük çoğunluk muhalefetle diyaloğun devam etmesinde yarar olduğunu dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre; bazı MYK üyeleri ise Özgür Özel ve diğer CHP kurmaylarının 'Hükümete ayar’ verme algısı oluşturduğunu söyledi. Bu şartlar altında CHP ile diyaloğun AKP'ye zarar verebileceğini savunanların olmasına rağmen, genel eğilim muhalefetle iletişimin kesilmemesi yönünde oldu.

GERİLİM İSTENMİYOR

MYK’da kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkan diyalog zemininin toplumdan da destek gördüğü ve vatandaşın gerilim siyaseti istemediği tespitinin yapıldığı anlatıldı. Seçim zamanları karşılıklı sert açıklamaların ve eleştirilerin olabileceğini, ama şu anda böyle bir ortamın olmadığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Özgür Özel’in MHP’ye yönelik ‘Suç ortağı’ açıklamasına da sert tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan, Cumhur İttifakı’na zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

"DİYALOG ZEMİNİ DEVAM ETSİN AMA..."

Erdoğan “Diyalog zemini devam etsin ama, bu zeminin suistimal edilmesine veya başka tartışmalara çekilmesine de izin vermeyiz. Bizim amacımız, millî meselelerde muhalefetle ortak bir zeminde buluşmak. Bunun dışında bir ortaklığımız olamaz. Bu nedenle, ittifakımıza zarar verecek açıklamalar karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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