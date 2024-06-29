Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu itirafı

Sinan Oğan, Kübra Par'la Farklı Açılar programına katıldı. Oğan, 14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Oğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun "Kazansak da yönetemeyeceğiz. Kriz çıkacak" dediğini iddia etti.

Oğan, ilk tur seçim gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, sonucun 49 buçuktan 50 yapılmamasını istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 3 Bakanlık teklif ettiğini belirten Oğan, bu teklifleri öncelik olarak görmediğini, ülkenin nasıl yönetileceği konusuna odaklandığını ifade etti.

Sinan Oğan'ın konuşmalarından öne çıkan bazı başlıklar:

'İLK TUR SEÇİM GECESİ ERDOĞAN'A HABER GÖNDERDİM'

İlk tur seçim gecesinde ben Sayın Erdoğan'a haber gönderdim. Dedim 'Sakın 49 buçuktan 50 yapmaya kalkışmayın. Bu ülkenin bu ekonomik krizde birinci turda çok zayıf bir şekilde çok cüzi bir miktarda kazanmasına vesile olmayın.' Bu ne demekti biliyor musunuz? Tartışmaların olduğu bir Türkiye. Kazandı mı kazanmadı mı? Ben dedim ki önemli olan güçlü hükümetin ülkeyi yönetmesidir.

'ÜLKEYİ KRİZE GÖTÜRMEYECEK ADAYI DESTEKLEDİM'

Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım ben. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhubaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım.

'CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI VE 3 BAKANLIK TEKLİF ETTİ'

Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 Bakanlık teklif etti. Benim önceliğim bu değil dedim. Benim önceliğim bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Beni linçleyenlere ricam şudur; Arkadaşlar istediğiniz kadar linçleyin, eleştirin ama önce bir dinleyin. Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım.

''KILIÇDAROĞLU 'KAZANIRSAK YÖNETEMEYECEĞİZ' DEDİ''

Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana 'Yönetemeyeceğiz' dedi.

'SAYIN BAHÇELİ'YE SAYGIM VAR'

İleriki zamanlarda MHP'de siyaset yapma ve Genel Başkanlık düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt veren Oğan, "Şu anda MHP’nin bir Genel Başkanı var. Sayın Bahçeli MHP’nin başındadır. Dolayısıyla şu veya bu partiyle ilgili bir söz söylemek doğru değildir, saygım vardır" dedi.

'TEHDİT VE LİNÇLERLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALDIM'

Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. 20 senedir aktif olarak siyasetin içindeyim. Vallahi kim etmedi ki FETÖ'cüler, PKK’lılar, CHP yandaşları mı etmedi.

Milletvekili lojmanları diye yapılan bir yer vardı. 4+1 dairem vardı. Orada oturuyordum. Mutlu mesut yaşıyordum orada. Seçimlerden sonra tehditler almaya başladım. Kapımıza çarşı işaretleri kondu. Daha güvenlikli bir siteye geçmek zorunda kaldım

MİLYON DOLARLIK ÇİFTLİK İDDİASI

Şubat’ın ortalarında almışım. 100 bin imza toplamış mıydım? Yok. Aday mıydım? Çoktan adaydım da adaylık başvurusunda mı bulunmuştum? Yok. ATA İttifakı var mıydı? Yok. Benim seçimlerde %5 alacağım belli miydi? Yok.

(Devletin yolunu kapattığı ile ilgili iddialara yönelik) Burası yol mu? Kapıyı gördünüz. Burada 20 yıllık ağaçlar, duvar var. Belediye geldi de yol açtı ben açma mı dedim.