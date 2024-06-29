Ayhan Bora Kaplan davasındaki firari tanık Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kritik isimlerinden firari tanık Serdar Sertçelik'in 'hükümete komplo' iddiaları üzerine açılan dava için iddianame hazırlandı. Sertçelik ve 6 emniyet görevlisi hakkında 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sertçelik ve 6 emniyet görevlisi "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal" ve "tanığı kayırma" suçlarından yargılanacak.

Sertçelik, kendisine hükümet aleyhine ifade vermeye zorlandığını öne sürmüş, bu iddiaların ardından polisler açığa alınmış ve tutuklanmıştı.

Firari olan Sertçelik, Macaristan'da yakalanmış ve Türkiye'ye iadesi için süreç başlatılmıştı.