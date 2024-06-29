Biden'a baskı artıyor: Başkanlık yarışından çekilirse yerine gelebilecek 6 isim

ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump ile çıktığı canlı yayındaki kafası karışmış görüntüsü sonrası, seçimden çekilmeye zorlanabileceği yönündeki söylentiler artıyor.

Biden'ın seçimden çekilmesi durumunda Demokrat Parti'de onun yerine yarışabilecek 6 isim öne çıktı.

'GENÇ DEĞİLİM AMA NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM'

Biden'in son canlı yayın tartışmasındaki güçlükleri, onun tekrar aday olmasının uygun olmayabileceği yönündeki endişeleri arttırdı. Demokrat Parti içinde Biden'in yerini alabilecek altı isim öne çıkmaya başladı.

Biden, son mitinginde "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum" diyerek aday olmaya devam edeceğini açıkladı. Ancak parti içinde onun yerine geçebilecek isimlerin gündeme gelmesi, Biden'ın adaylıktan çekilmeye zorlanabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

Parti içinde öne çıkan adaylar arasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi J.B. Pritzker, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Ohio Senatörü Sherrod Brown ve iş insanı Dean Phillips bulunuyor.

Ancak Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda Demokratların Ağustos'taki parti kongresinde yeni bir aday belirlemesi gerekecek, bu da parti içinde yeni bir rekabet ortamı doğurabilir.